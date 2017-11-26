العربي تاغمونت: ” ثمن التذكرة معقول.. واللي ما يقدرش يشوف في التلفزيون !”

إعتبر رئيس المصلحة والمالية لملعب 5 جويلية “العربي تاغمونت” أن سعر تذاكر لقاء الداربي بين المولودية والإتحاد في حد المعقول.

وحددت إدارة ملعب 05 جويلية ثمن تذاكر اللقاء بـ 500 دينار، ما أثار إستياء أنصار الفريقين قبل 28 ساعة عن موعد اللقاء.

وقال “العربي تاغمونت” في تصريح لـ “النهار أونلاين”:

“كل مباريات البطولة 2016-2017 التي لعب بملعب 5 جويلية حدد ثمن تذاكرها بـ 500 دينار، وهذا ليس جديد علينا”.

وأضاف:”بإستثناء مباريات المنافسات الإفريقية التي حددنا ثمن تذاكرها بـ 300 دينار فإن كل اللقاءات المتبقية كانت بـ 500 دينار”.

وتحجج رئيس المصلحة والمالية لملعب 5 جويلية بإرتفاع تكاليف الصيانة وتسديد أجور العمال قائلا:

“في حال فشلنا في بيع 25 ألف تذكرة فإننا سنتكبد خسائر كثيرة، بسبب تكاليف الإنارة، المياه، وحتى تسديد أجور العمال”.

وأضاف: “في حقيقة الأمر فإن مبلغ 500 دينار قليل جدا مقارنة بالتكاليف”.

ورد “تاغمونت” عن الإنتقادات التي تواجهها إدارة الملعب بسبب غلاء التذاكر قائلا:

“أصحاب السوق السوداء هم فقط من ينتقدون إرتفاع ثمن التذاكر بسبب الصعوبات التي يواجهونها في عملية البيع”

وإختتم حديثه قائلا: “500 دينار ثمن معقول واللي ما يقدرش يشوف في التلفزيون”.