العربي شريف: 70 بالمائة من الشعب مقتنع بضرورة إجراء الانتخابات

قال العقيد المتقاعد محمد العربي شريف، إن من 65 إلى 70 بالمائة، من الشعب الجزائري مقتنع بضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية شفافة.

وأضاف،المتحدث،”رغم احترامي،للأطراف التي ترفض الذهاب للانتخابات،بدعوى أن البلد،غير جاهز،إلا أنني أعتقد،من خلال احتكاكنا بالشعب،فإن 65 إلى 70 بالمائة،منهم مقتنعون،بضرورة،الذهاب للانتخابات”.

“وهذا لانتخاب رئيس شرعي بكل شفافية وحرية ونزاهة لأنها بداية الانتقال الديمقراطي وحتى تنطلق عجلة البناء والتنمية”.

ووصف العربي شريف، الاستحقاق الانتخابي، بأنه ضرورة أمن قومي.

وأوضح المتحدث في تصريح للإذاعة أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة أبرزها أنها تسير دون رئيس منتخب ووسط مرحلة استثنائية صعبة.

وأشار العربي شريف، إلى أن المطلب الأهم هو كيفية إنقاذ الوطن من هذا المأزق الذي وجد نفسه فيه.

وأكد المتحدث، أنه يجب الذهاب لانتخاب رئيس للبلاد، لأنه يمثل بداية الحل للانتقال الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات.

وعن المرحلة الانتقالية، قال العربي شريف إنها لا تخدم الوطن ولا المواطن وستكون انعكاساتها سلبية على الجميع.