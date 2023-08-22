العربي طرقان يصل للجزائر ويُصرح: شُعوري في بلدي مُختلف

وصل الفنان طارق العربي طرقان، مؤدي الشارات وأغاني الرسوم المتحركة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر، لإحياء مجموعة من الحفلات.

وعند وصوله للجزائر، قال العربي طرقان للصحافة، أن شعوره بوصوله إلى بلده الجزائر، مختلف عن أي شعور في بلد آخر. مؤكدا أن هذه الزيارة لبلده وجذوره، خاصة، وتتزامن مع عيد ميلاده.

هذا وسيحيي الفنان طارق العربي طرقان، وهو من أصل جزائري، مجموعة حفلات في عدة ولايات من الوطن.

وغنى ولحن الفنان العربي طرقان، العديد من أغاني الرسوم المتحركة، التي ترسخ في وجدان أجيال تمتد إلى تسعينيات القرن الماضي وعبر كامل العالم العربي.

ومن بين أغاني الرسوم المتحركة التي أداها، ماوكلي، وسيمبا، وكونان، وصقور الأرض، وعهد الأصدقاء، وهزيم الرعد وغيرها من الأعمال التي لم يتوقع دوام أثرها لعقود.

والفنان طارق العربي طرقان دمشقي المولد والمنشأ، من والد جزائري ينحدر من مدينة سيق بولاية معسكر في الغرب الجزائري، وأم جزائرية الأصل سورية المنشأ.