العرب حاضرون في قائمة ترشيحات أوسكار 2018

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، عن قائمتها النهائية للأفلام المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار في الدورة الـ90.

وجاء فيلم “The Shape of Water” للمخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو على رأس القائمة.

بعد حصوله على 13 ترشيحا منها جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم.

واحتل المركز الثاني فيلم Dunkirk للمخرج كريستوفر نولان حائزًا على 8 ترشيحات.

فيما شغل المركز الثالث فيلم المخرج مارتن ماكدونا Three Billboards Outside Ebbing, Missouri الذي نال 7 ترشيحات.

وحصل فيلم المخرجة جريتا جيروج Lady Bird على 5 ترشيحات، منها جائزة أفضل إخراج.

وتمكن فيلم الرعب ” Get Out” من اقتناص 4 ترشيحات منها جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل لـ دانيال كالويا.

ويعتبر هذا بمثابة إنجاز لمثل هذه النوعية من الأفلام.

وتمكن الفيلم “قضية رقم 23” للمخرج زياد دويري من الترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي.

كما يشارك الفيلم السوري “آخر الرجال في حلب” للمخرج فراس فياض في فئة أفضل فيلم وثائقي طويل.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 4 مارس المقبل، على أن يقدمه المذيع جيمي كميل على مسرح دولبي.