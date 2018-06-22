العرب في روسيا بعيدون عن رقم الجزائر !!

تعاني المُنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم الجَارية حاليا بروسيا، من عقم تهديفي واضح بعد مرور جولتين من دور المجموعات.

ولم يقوى ممثلي العرب الأربع من الوصول إلى شباك المنافسين، سوى في مناسبتين من مصر وتونس عن طريق ضربتي جزاء فقط.

فيما سجل المُنتخب الوطني الجزائري لوحده خلال مشاركته في مونديال البرازيل سبعة أهداف كاملة فيما تلقت إهتزت شباكه 4 مرات.

يذكر أن الآمال كانت كبيرة بنجاح أحد المنتخبات العربية في العبور للدور الثمن النهائي لكن الخيبة كانت كبيرة، والأمل الوحيد لدى تونس.