العرب يحطمون رقم ماجر في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أنّ يحطم أحد اللاعبين العرب الرقم الأسطوري للاعب الجزائري رابح ماجر كونه اللاعب العربي الوحيد الحائز على لقب رابطة أبطال أوروبا.

وسيكون اللاعب المغربي أشرف حكيمي الذي ينشط في فريق ريال مدريد الإسباني، أحد المرشحين لتحطيم رقم ماجر في حال تتويجه بصاحبة الأذنين خلال النهائي الذي سيجمعه بنادي ليفربول الإسباني يوم 26 ماي المقبل.

وسبق لأشرف حكيمي وأن شارك في مبارتين من دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي أمام نادي توتنهام الإنجليزي بمعدل 180 دقيقة.

كما ساهم حكيمي في تأهل منتخب بلاده المغرب إلى نهائيات كأس العالم 2018 المزمع إقامتها بالمغرب.

وسيكون اللاعب المصري “محمد صلاح” هو الآخر، أحد المرشحين لتحطين رقم الأسطورة ماجر في حال تتويجه بلقب رابطة أبطال أوروبا.

ويعتبر “صلاح” أحد أحسن اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 11 هدفا في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

ويبقى تفوق ماجر الذي يعتبر فخر العرب كونه اللاعب الوحيد الذي سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 1987 بتسجيله هدف الكعب الأسطوري في مرمى بايرن ميونيخ الألماني.