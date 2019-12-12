“العرب” يعترفون لبلماضي ويصفونه بالمحارب الواثق

أعد موقع “كووورة” العربي ذائع الصيت تقريرا مُطولا عن الناخب الوطني “جمال بلماضي” المرشح لجائزة غلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم.

موقع “كووورة” عنون المقال “بلماضي.. محارب واثق أعاد هيبة الكرة الجزائرية” مايؤكد مرة آخرى اعتراف العرب بدور “سبيشل وان افريقيا” في التتويج القاري.

ذات التقرير أضاف ان تواجد الكوتش جمال قي قائمة الفيفا لأفضل 10 مدربين في العالم سنة 2019 وترشيحه لجائزة غلوب سوكر ليس بالغريب.

هذا كما وصف كاتب المقال ابن مدينة مستغانم بقائد انتفاضة المحاربين بالنظر لما قدمه للخضر منذ تعيينه خلفا للمُقال “رابح ماجر”.