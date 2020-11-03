العرض الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل “هيليوبوليس” الخميس المقبل بأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”

سيتم إطلاق العرض الشرفي الشرفي الأول للفيلم الروائي الطويل “هيليوبوليس” الخميس 05 نوفمبر 2020، على الساعة 17سا مساء بأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”.

ووفق بيان وزارة الثقافة أعلن المركز الجزائري لتطوير السينما CADC إطلاق العرض الشرفي للفيلم بمناسبة احتفاء بالذكرى 66 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة.

الفيلم من إخراج السيد جعفر قاسم، وإنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما.

بينما سيكون العرض الشرفي الخاص بالأسرة الإعلامية يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020، بدءا من 10سا صباحا، بقاعة ابن زيدون، رياض الفتح.

وذلك بحضور المخرج والطاقمين التقني والفني للفيلم.