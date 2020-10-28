العرض الشرفي لفيلم “هيليوبوليس” يوم 5 نوفمبر بأوبرا الجزائر

سيتم العرض الشرفي للفيلم الروائي الطويل “هيليوبوليس” للمخرج جعفر قاسم، يوم 5 نوفمبر المقبل بأوبرا الجزائر.

وحسب بيان للمركز، سيعرض الفيلم للجمهور على الخامسة مساء في إطار الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954.

للتذكير، أختير مؤخرا، “هيليوبوليس”، ليمثل الجزائر في مسابقة أوسكار أحسن فيلم روائي طويل.

وخصص المركز من جهة أخرى عرضا خاصا بالإعلاميين يوم 4 نوفمبر على الساعة الـ10 صباحا بقاعة إبن زيدون برياض الفتح.

وأنتج هذا الفيلم المركز الجزائري لتطوير السينما بدعم من وزارة الثقافة والفنون.

وشارك في أداء هذا العمل ممثلون جزائريون كعزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول بالإضافة إلى ممثلين فرنسيين.