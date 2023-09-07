العرفي: “أطمح لتسجيل عدة أهداف مع المولودية”

كشف لاعب مولودية الجزائر، عمار العرفي، عن طموحه في تسجيل العديد من الأهداف مع العميد، مؤكدا في ذات الوقت بأن مستوى الفريق في تطور.

وصرح العرفي، عقب فوزهم وديا أمام اتحاد ورقلة: “المباراة كانت صعبة نوعا ما، لكن نجحنا في تحقيق الفوز بثلاثية لهدف واحد”.

كما أضاف المستقدم الجديد للمولودية: “عملنا يظهر في تطور مستمر، والأمور تتحسن من مباراة لأخرى”.

وتابع عمار العرفي: “سجلت في هذه المباراة أول هدف لي مع الفريق، وأطمح لتسجيل عدة أهداف أخرى مستقبلا”.