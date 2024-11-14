العروض الجديدة لـ Idoom Fibre متاحة إبتداء من اليوم

انطلقت، اليوم الخميس، عروض الإنترنت الجديدة، التي أعلنت عنها اتصالات الجزائر. حيث ستصل سرعة تدفق الانترنيت Idoom Fibre إلى 1.2 جيجابت في الثانية.

كما أكدت المؤسسة، في وقت سابق عبر بيان لها، أن العرض الخاص بـ Idoom Fibre، سيكون الأول في إفريقيا.

كما يضاف هذا العرض الجديد إلى عروض جديدة أخرى ذات تدفق عالي لإيدوم فايبر و التي هي كما يلي:

عرض 1.2 جيجابت في الثانية، بـ4200 دينار جزائري في الشهر. و عرض 500 ميجابت في الثانية، بـ3600 دينار جزائري في الشهر.

و عرض 300 ميجابت في الثانية، بـ3000 دينار جزائري في الشهر، وعرض 240 ميجابت في الثانية، بـ2800 دينار جزائري في الشهر.

وكذا عرض 120 ميجابت في الثانية، بـ2600 دينار جزائري في الشهر، و عرض 60 ميجابت في الثانية، بـ2400 دينار جزائري في الشهر.

و عرض 30 ميجابت في الثانية، بـ2200 دينار جزائري في الشهر، وعرض 15 ميجابت في الثانية، بـ2000 دينار جزائري في الشهر.

و ستكون هذه العروض متاحة اعتباراً من اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024.

ومن خلال هذا العرض، ستواصل اتصالات الجزائر تطوير خدماتها لتلبية تطلعات زبائنها. خاصة من خلال توفير سرعات إنترنت عالية جداً و توسيع شبكة الألياف البصرية في جميع أنحاء الوطن.