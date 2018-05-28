العروض تتهاطل على “فرحات”

كشفت المصادر الصحفية الفرنسية، أن العديد من الأندية مهتمة بضم الجزائري “زين الدين فرحات” لاعب لوهافر الذي تألق وبشكل كبير في الليغ 2 هذا الموسم.

صاحب الرقم القياسي في التمريرات الحاسمة في تاريخ منافسات الليغ 2 بـ25 تمريرة مطلوب في أندية الليغ 1 على غرار مونبوليي ونانت.

لكن يبدو أن إدارة “لوهافر” ستفكر مرتين قبل أن تحسم مصير “زينو” الذي يعتبر ركيزة أساسية في الفريق.

من جهة أخرى، يريد اللاعب السابق لإتحاد العاصمة أن يلعب في الليغ 1 الموسم المقبل، ولكنه سيدرس كل العروض وسيفصل في مستقبله قريبا.