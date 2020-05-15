العروض تتهاطل على مدافع الخضر

يبدو أن المدافع الدولي الجزائري لفريق شباب قسنطينة “حسين بن عيادة” يلعب آخر موسم له في البطولة الوطنية.

موقع “ديزاد فووت” كشف اليوم الجمعة عن تلقي إبن مدينة وهران ل4 عروض رسمية من خارج الوطن منها 3 عروض من فرق عربية وعرض تركي.

المصدر ذاته أضاف أن العروض العربية تتمثل في الترجي الرياضي التونسي الزمالك والأهلي المصريين بينما لم يكشف إسم الفريق التركي لكنه أكد أنه ينشط في الدوري الممتاز.

يذكر أن بن عيادة رفض العرض المادي للزمالك والمقدر ب1,2 مليون أورو لثلاث سنوات وطالب ب700 ألف دولار للموسم الواحد.