العروض لا تنقص فارس والأمور تتعقد مع تورينو

الرياضة
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العروض لا تنقص فارس والأمور تتعقد مع تورينو
بقلم إسماعيل عشاش

يواصل الدولي الجزائري محمد سليم فارس، تلقي العروض المهمة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهذا رغم عودته من إصابة خطيرة.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية، بأن الظهير الأيسر، مطلوب وبقوة من طرف فيورنتينا، وهذا إضافة لتواجده في مُفاوضات مع تورينو.

وأوضحت ذات المصادر، بأن الأمور مع “التورو” تعقدت بعض الشيء، بسبب تطور غير مُتوقع داخل هذا الفريق خلال الساعات الماضية.

وتسعى إدارة القطب الثاني لمدينة تورينو، لجلب مدرب جديد متمثلا في “ماركو جيامباولو”، وهي الخطوة التي ستُلغي صفقة مدافع سبال.

ويعتمد “جيامباولو” على خطة تقليدية، لا تتناسب مع مُحارب الصحراء، الذي كان يأمل النشاط في رسم “3.5.2”، والتي يشغل فيها الرواق دفاعيا وهجوميا.


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