العريس من بينهم.. هذه التهم الموجهة للموقوفين في قضية التسبب في اغلاق طريق “بارك دنيا”

وجهت للمشبه بهم الـ11 الذين تم القبض عليهم اثر التسبب في غلق الطريق السريع بارك دنيا باتجاه زرالدة، التهم المتعلقة بتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر بانتهاك واجب من واجبات السلامة، التي يفرضها القانون واعاقة الطريق العام.

ويتعلق الأمر بكل من ط. العربي، ط. زروق، م. فؤاد، ب عبد الله، م فارس،ف حليم، ع مهدي وج محمد.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها قناة”النهار” فإن العريس ضمن الموقوفين.

وتسبب موكب زفاف يوم الجمعة الماضي، في توقيف كلي لحركةالمرور على مستوى، الطريق السريع الغربي الرابط بين بن عكنون وزرالدة.

إذ قامت بعض السيارات والدراجات النارية أثناء موكب الزفاف، بغلق كلي للطريق السريع الغربي على مستوى منتزه دنيا، الأمر الذي تسبب في ازدحام خانق لحركة المرور والشل التام لها.

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توقيف المتسببين في الغلق الكلي للطريق السريع بمنتزه دنيا

تمكن الدرك الوطني، من توقيف 11 شخص تسببوا في غلق الطريق السريع الغربي على مستوى منتزه دنيا بـ4 فيفري. كما أشار بيان المصلحة، أن العملية جاءت بعد اتصالات المواطنين والمتعلقة الغلق الكلي للطريق السريع الغربي بمنتزه دنيا اتجاه زرالدة. في حين أضاف البيان، أن الدرك الوطني، تمكن أيضا، من حجز 7 مركبات و8 دراجات نارية ووضعها في المحشر. موضحا “الموقوفون قاموا بالغلق الكلي للطريق السريع الغربي (بن عكنون-زرالدة) باستعمال السيارات والدراجات النارية في موكب زفاف. كما سيتم، بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية، تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.