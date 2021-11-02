من يفتح الأبواب لهؤلاء العزاب

قلوبهم على يقين من أن النصيب سيكون لا محالة على يدينا، بذلك يريدون تحصين أنفسهم ويرون أن الحياة المستقرة والمتناغمة. لأن أساسها الزوجة الصالحة لهؤلاء العزاب من مختلف ولايات الجزائر. واللذين يبحثون عنها عبر مركز الأثير. وبذلك يشيدون بدور المركز لأن القائمين عليه في سبيل إرساء دعائم المودة والرحمة في باب الزواج.

الرقم السري :

135806

إبن الوسط التقي يعدك بأنه بك سيرتقي

أول إعلان لنا هو لأحمد من عين الدفلى، شاب مميز وطموح، يعرف ما له وما عليه من الدنيا. ويريد من خلال هذا الإعلان أن يسوق له القدر إمرأة صالحة تعينه في رحلة العمر. ليس من الناحية المادية بقدر ما هو يريدها من الناحية المعنوية. أحمد يبحث عمن تكون له الحب والحنان، إمرأة صادقة من إحدى ولايات الوسط الجزائري. خاصة عين الدفلى والمدية، سنها لا يتجاوز33سنة، شرطه أن تكون عزباء، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

للعلم فإن أحمد موظف مستقر، يبلغ من العمر 35 سنة. وهو يملك سكنا خاصا لا ينقصه سوى أن تشرفه بنت الأصول التي سيرتبط معها في الحلال على سنة الله والرسول.

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الرقم السري :

135807

يتيم الوالدين يريد إكمال نصف الدين

من قالمة عروس الشرق، شرفنا كمال صاحب الـ 45 ربيعا بالإتصال بنا وكله أمل أن يجد هذه المرة ضالته. بعد أن لم يكن التوفيق من نصيبه، كمال أعزب يتيم الوالدين، يحيا وحيدا بعد زواج إخوته وهو يحيا على ذكريات والديه. اللذان تركاه من دون أن يطمئنا على مستقبله بأنه وجد لنفسه زوجة تبدد عنه التعب والعياء.

بإشتغاله في الأعمال الحرة والتجارة، يريد كمال أن يملأ وقته كله وينسى وحدته. وهو من خلال إعادة إعلانه في هذا التوقيت بالذات يأمل في أن تتصل به من هي أهل لغربته ومؤنس لكل الفراغ الذي يحياه.

لا يريد كمال سوى ان تكون له زوجة محترمة حنونة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها ما بين 33و42سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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