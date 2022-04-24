العسكري السابق محمد  بن حليمة  أمام العدالة بتاريخ 8 ماي

برمجة محكمة الجنح ببئرمراد رايس بالعاصمة ملف قضية العسكري السابق محمد بن حليمة الى تاريخ 8 ماي المقبل. بعد ان قام هذا الاخير بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده و الذي قضى بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.

وهذا عن تهم الانخراط في جماعة إرهابية و المساس بأمن وسلامة التراب الوطني. ونشر معلومات كاذبة وإحباط روح معنويات الجيش و الاضرار بالامن.

كما سبق و ان تم إيداع العسكري السابق محمد بن حليمة رهن الحبس المؤقت بتاريخ 5 أفريل. بأمر من قاضي التحقيق بقسم مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للحدود في قضية اخرى. اين وجهت له تهم تتعلق بالإنخراط في جماعة إرهابية تمس بأمن الوطن و الوحدة الوطنية.