العسكري السابق “محمد بن حليمة” في قضية جديدة يوم 6 مارس المقبل

أجل القطب المختصص في الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، بمحكمة الدار البيضاء اليوم الاربعاء، محاكمة العسكري السابق المتهم الموقوف بن حليمة محمد عزوز. المتابع في قضية جديدة.

وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 6 مارس المقبل. بطلب من المتهم “بن حليمة” لتمسكه بدفاعه الذي تغيب عن الجلسة.

ويتابع المتهم “محمد بن حليمة” بتهم ترويج أنباء وأخبار من شأنها المساس بالنظام العام. فيما تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية.

والجدير بالذكر أن المتهم ” محمد بن حليمة” مثل أمام عديد الجهات القضائية بالعاصمة وخارجها. لتورطه في عدة قضايا جزائية.

كما أصدر في حقه عدة أحكام متفاوتة العقوبة آخرها أصدرتها محكمة الحال ” القطب الجزائي ” أين تم ادانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج.

وهي القضية التي راح ضحيتها رئيس أمن دائرة عين فكرون بأم البواقي تفيد تعرضه للتشهير. من قبل المتهم عبر قناته على اليوتوب.

يتهمه بواسطتها بالفساد ثم قام بنشر رقم هاتفه الشخصي، ما جعله عرضة للسب والشتم والتهديد من طرف العشرات من المواطنين مما الحق اساءة إلى شخصه وقتها.