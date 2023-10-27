العسل الذهبي والورد والعنبر… بيونسيه تطلق عطرها الجديد

بينما توشك جولتها العالمية على الانتهاء، أعلنت بيونسيه، أيقونة البوب ​​بلا منازع، أمس الخميس عن إطلاق عطرها الجديد Cé Noir. ويُضاف إلى قائمة طويلة من العطور التي وقعها المغني.

من خلال Instagram، كشفت بيونسيه عن أحدث إبداعاتها العطرية، والتي تحمل اسم Cé Noir. بين اللمسات الزهرية والمزيد من الروائح الخشبية. ركز العطر الفاخر الذي ينبغي أن يُسعد محبي النجم وكذلك محبي العطور المفعمة بالحيوية.

وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها على إنستغرام، قدمت المغنية عطرها الجديد Cé Noir. موضحة أنها تعمل على هذا المشروع منذ سنوات وأنها أرادت تقديم إبداع. قبل أن تضيف أن هذا العطر رافقها طوال جولتها العالمية.

على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها بيونسيه عطرًا. إلا أن هذا العطر الجديد يبدو مميزًا.

في الواقع، لدى النجمة الأمريكية ما لا يقل عن 14 عطرًا في رصيدها. مثل عطر Rise الشهير، الذي تم إصداره في عام 2014. أو خطي Pulse وHeat. لكن هذا الإبداع الأخير، الذي صممته بيونسيه بنفسها، تم وضعه على أنه أكثر فخامة وأكثر تخصصًا.