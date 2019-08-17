العشرات من أعضاء جمعية “راج” يقتحمون مقر هيئة كريم يونس

اقتحم العشرات من شباب أعضاء جمعية “راج”، اليوم السبت، المركز الثقافي العربي بن مهيدي في العاصمة التي شهدت تنصيب اللجنة الاستشارية في لجنة الوساطة و الحوار.

وشهد اجتماع هيئة الحوار والوساطة بشارع العربي بن مهيدي حادثة اقتحام شباب محسوبين على حركة راج.

وردد أعضاء “راج” عدة شعارات مسيئة، لمنسق الهيئة الوطنية كريم يونس، بعدما اقتحموا قاعة تنصيب اللجنة الاستشارية بالقوة، تحت قيادة المدعو جلال مقراني.

ومن جهته طلب منسق الهيئة، كريم يونس، من الشباب حضور أشغال الاجتماع، رافضا استدعاء القوة العمومية لتفريق أعضاء “راج”، بالقوة وطردهم خارج المقر.

وحول عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، أكد منسقها، كريم يونس، خلال عملية التنصيب، أن الهيئة لا تتوفر على أرضية عمل مسبقة.

وأضاف يونس، أن مهمة اللجنة، هي الإصغاء إلى كل الفاعلين في الحياة السياسية، حول سبل الخروج من الأزمة.

وأكد ذات المتحدث، أن مهمة اللجنة، هي الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.

كما تؤكد الهيئة-يضيف كريم يونس- أنها لم تعتمد ممثلين لها في الخارج، وهي ترحب بكل المبادرات الحسنة.

وأكد ذات المتحدث، أن الهيئة تدرك ثقل المسؤولية التي يتحملها الجميع، الأجيال السابقة والحاضرة، بهدف صيانة مستقبل الأجيال القادمة.

للإشارة، تم اليوم، تنصيب اللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للجنة الوساطة والحوار.

وقد ضمت قائمة اللجنة الاستشارية لهيئة الوساطة والحوار 41 عضوا، بينها وزراء سابقين وأساتذة وأكاديميين.