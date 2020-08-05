العشرات من مكتتبي عدل يحتجون على تأخر أشغال الإنجاز بالحسنية في الشلف

أقدم اليوم العشرات من مكتتبي عدل 2 اليوم الأربعاء على تنظيم وقفة إحتجاجية سلمية أمام مقر ولاية الشلف.

الوقفة الإحتجاجية جاءت للمطالبة بتدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي مسعود جاري بغرض النظر في مسألة تأخر الأشغال على مستوى موقع الحسنية.

في الوقت الذي إستلم فيه بعض المستفيدين قرارات التخصيص بعد إستكمال إجراءات دفع الشطر الأخير

وحسب تصريحات بعض المكتتبين المحتجين فإن أشغال الإنجاز والتهيئة الخارجية لم تنتهي بعد وتعرف تأخرا كبيرا .

هذا، فيما إستقبلت السلطات الولائية ممثلين عن المكتتبين المحتجين ووعدتهم بالنظر في مطالبهم بالتنسيق مع الجهات المشرفة على المشروع والبحث عن سبل معالجتها ميدنيا.