العشر الأواخر من رمضان.. فضلها وكيف تغتنمها

ورد في فضل ليلة القدر الكثير من الأحاديث المبينة لفضلها، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أن يعتكف من شهر رمضان. لكي يتحرى ليلة القدر، وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم حث لباقي الأمة على الاجتهاد في العبادة في هذه الأزمنة المباركة.

كما يقول الشيخ محمد صالح المنجد قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان. ما لا يجتهد في غيرها مسلم(1175). عن عائشة ومن ذلك انه كان يعتكف فيها ويتحرى ليلة القدر خلالها البخاري (1913) ومسلم(1169). وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم “كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره” البخاري (1920) ومسلم (1174) زاد مسلم وجَدَّ وشد مئزره . وقولها: “وشد مئزره” كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها زيادة على المعتاد، ومعناه التشمير في العبادات.

فضائلها

كما أن من فضائل هذه العشر وخصائصها ومزاياها أن فيها ليلة القدر. وأنزل الله القرآن الكريم في تلك الليلة التي وصفها رب العالمين بأنها مباركة وقد صح عن جماعة من السلف. منهم ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن الليلة التي أنزل فيها القران هي ليلة القدر. وقوله “فيها يفرق كل أمر حكيم”. أي تقدّر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام. فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والجدب والقحط وكل ما أراده الله تعالى في تلك السنة .

خصائصها

وقد خص الله تعالى هذه الليلة بخصائص، على غرار أنه نزل فيها القرآن. ووصفها بأنها خير من ألف شهر. ووصفها بأنها مباركة. وأنها تنزل فيها الملائكة، والروح، “أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها”.

والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة. ووصفها بأنها سلام، أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وأن الله تعالى يغفر لمن قامها إيماناً واحتساباً ما تقدم من ذنبه.