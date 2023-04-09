العشر الأواخر من رمضان.. هذا موعد الليالي الوترية

ما تنطلق غدا الإثنين الليالي العشر الأخيرة من رمضان، ويستعد المسلمون في مختلف أنحاء العالم لاستقبال تلك الأيام المباركة. والتي يكثر فيها المؤمنون من العبادات وقيام الليل والدعاء وقراءة القرآن والتهجد تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى. وأملًا في إدراك أفضل الليالي وهي ليلة القدر.

وتبدأ أولى الليالي العشر الوترية في شهر رمضان المبارك من مغرب الثلاثاء 20 رمضان. وتنتهي آخر لياليها فجر الخميس 29 رمضان الموافق 20-4-2022م.

موعد الليالي الوترية

تعد الليلة هي الوقت الذي يبدأ مع أذان المغرب حتى أذان الفجر. ويأتي موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان بالتواريخ التالية:

– ليلة 21 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الثلاثاء 2023 ـ 4ـ 11 حتى فجر الأربعاء 2023 ـ 4 ـ 12.

-ليلة 23 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الخميس 2023 ـ 4 ـ 13 حتى فجر الجمعة 2023 ـ 4 ـ 1.

أما ليلة 25 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب السبت 2023 ـ 4 ـ 15. حتى فجر الأحد 2023 ـ 4 ـ 16.

-ليلة 27 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الإثنين 2023 ـ 4 ـ 17. حتى فجر الثلاثاء 2023 ـ 4 ـ 18.

-ليلة 29 بـ العشر الأواخر من رمضان 2023: تبدأ من مغرب الأربعاء 2023 ـ 4 ـ 19 حتى فجر الخميس 2023ـ 4 ـ 20.