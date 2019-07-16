العطش يجبر سكان بلدية أولاد عدوان بسطيف على الإحتجاج بهذه الطريقة

يعاني مواطنو بلدية أولاد عدوان شمال ولاية سطيف من أزمة عطش خانقة أجبرتهم على غلق الطريق الوطني رقم 09

الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، بسبب التذبذب الكبير الحاصل في تزود سكان البلدية بالماء الشروب، أجبرهم بالخروج للشارع للتعبير عن غضبهم

وإتهم المحتجون الجزائرية للمياه وكالة عين الكبيرة بسبب تقصيرها في حقهم وعدم تزويدهم بالمياه خصوصا ونحن في فصل الحر .

ويطالب سكان المنطقة والي الولاية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لأزمة ندرة المياه بأولاد عدوان، وإنهاء معاناتهم التي أثقلت كاهلهم ماديا ومعنويا.