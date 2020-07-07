العطلة السنوية مؤجلة لموظفي وأعوان وزارة التجارة

قررت وزارة التجارة تأجيل العطلة السنوية وعطلة نهاية الأسبوع لكافة الأعوان والموظفين طيلة شهر جويلية تحسبا لتفشي وباء كورونا.

اجتمع، يوم أمس الإثنين، وزير التجارة كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي مع المدراء الولائيين والجهويين للتجارة بتقنية التحاضر المرئي.

وخص به 13 ولاية التي شهدت ارتفاعا قياسيا لحالات تفشي وباء فيروس كورونا في الأيام الثلاثة الأخيرة.

واتخذ وزير التجارة جملة من الإجراءات حسب بيان الوزارة ذات الطابع الاستعجالي على غرار تأجيل كل العطل السنوية وعطلة نهاية الأسبوع لكافة الأعوان والموظفين طيلة شهر جويلية.

بالإضافة إلى استحداث لجنة خاصة تعنى بمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا فيما يخص قطاع التجارة على المستوين المركزي والمحلي تشتغل على مدار الساعة .

وذكر رزيق بإلزامية التطبيق الصارم، لتعليمات السيد الوزير الأول الخاصة بمحاربة كل ما يمكنه أن يؤدي ويساهم في انتشار الوباء، وهذا تحت سلطة السادة ولاة الجمهورية وبالتنسيق مع مختلف اللجان الأمنية على المستوى المحلي.

وأوضح وزير التجارة أيضا أن المسؤولية التي تقع على عاتق إطارات وموظفي القطاع اليوم، ليست مسؤولية مهنية فقط وإنما واجب وطني مقدس في ظل تردي الأوضاع الصحية.