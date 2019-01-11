العطلة والعلاج في مركز “طالاسو” مجانا لعمال “نفطال” و”سوناطراك”

سيستفيد عمال الشركة الوطنية للبترول “سوناطراك”، بالإضافة إلى الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومشتقاتها “نفطال”، من الإقامة والعلاج المجاني بمياه البحر على مستوى مركز “طالاسو سيدي فرج” بداية من شهر فيفري المقبل.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السياحة، فإن مركز المعالجة بمياه البحر “طالاسو سيدي فرج” تم إمضاء الاتفاقية بين مجمع “سوناطراك” و شركة “نفطال”، بالإضافة إلى عدد من الشركات الوطنية والبنوك مع مركز العلاج بمياه البحر “طالاسو” عن طريق الخدمات الاجتماعية التابعة لها للشروع في استقبال العمال بداية من شهر فيفري المقبل

وأكد ذات المصدر، بأن المركز الذي سيفتتح أبوابه شهر فيفري المنصرم بعد إعادة تجديد وتهيئة شاملة له وللمرافق التابعة له، سيستقبل كل عمال الخدمات الاجتماعية التابعة لكل الشركات الوطنية بما فيها “سوناطراك” و”نفطال”، و هذا في إطار الاتفاقية الممضاة.