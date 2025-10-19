العفري يتولى قيادة اتحاد الحراش خلفًا لـ آيت جودي

باشر المدير التقني فوزي العفري مهامه على رأس العارضة الفنية لاتحاد الحراش بعد استقالة المدرب عز الدين أيت جودي الذي قرر الانسحاب عقب الخسارة أمام عين تموشنت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتواصل التشكيلة الحراشية تحضيراتها لمباراة الجولة القادمة المقررة هذا الثلاثاء تحت إشراف العفري، الذي يسعى إلى إعادة الاستقرار الفني وقيادة الفريق نحو تحقيق أهدافه خلال بقية مشوار الموسم.

وكان أيت جودي قد أشرف على 5 مباريات فقط مع اتحاد الحراش. حقق خلالها انتصارين وتعادلين وخسارة واحدة، ليترك الفريق في مركز متوسط على سلم الترتيب.

ورغم التحسن النسبي في أداء الفريق إلا أن النتائج لم ترق إلى تطلعات الأنصار الذين يطمحون إلى رؤية فريقهم يعود بقوة إلى الواجهة.