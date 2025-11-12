العفو الرئاسي عن بوعلام صنصال.. جبهة المستقبل تصف القرار بالحكيم

اعتبرت جبهة المستقبل في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. القاضي بإصدار عفو رئاسي على القابع في السجن منذ سنة بوعلام صنصال، موقفا حكيمًا يجسد عمق. الرؤية الوطنية ومسؤولية القيادة في ترسيخ نهج الدولة. العادلة والرحيمة، المبنية على الندية في التعامل مع مختلف القضايا.وأن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار.

كما أكد البيان أن هذا القرار يستند إلى الأساس الدستوري والقانوني المنصوص عليه في المادة 91 الفقرة 7 من الدستور الجزائري، التي تخول لرئيس الجمهورية ممارسة حق العفو باعتباره رمزا للسيادة ومظهرا من مظاهر الرحمة والإنصاف في دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف البيان” إن هذا العفو الرئاسي وفي هذا الظرف الوطني والدولي يحمل رسالة قوية مفادها أن الجزائر ماضية بثبات نحو الاستقرار وتغليب المصلحة العليا للوطن. في إطار من الحكمة والتبصر والندية في المواقف، وأن الجزائر لا تخضع إلا لسلطان إرادتها الوطنية، واضعة سيادتها فوق كل اعتبار. حيث يبقى عامل الثقة أساسًا لفكر الدولة والمجتمع، ضمن رؤية إصلاحية شاملة أرست دعائمها قيادة وطنية مسؤولة.

كما اعتبرت جبهة المستقبل أن مثل هذا القرار يفتح آفاقا جديدة لمعالجة مختلف القضايا بروح وطنية. مسؤولة ويؤكد عزم الدولة على المضي في طريق الإصلاح.

وإذ تجدد جبهة المستقبل تقديرها واعتزازها بهذا القرار السيادي الشجاع. فإنها تؤكد التزامها الكامل بدعم خيار رئيس الجمهورية في مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي، وتدعو جميع القوى الوطنية. إلى الاصطفاف حول مشروع الدولة العادلة الرحيمة، والمسؤولة.