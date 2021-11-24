العفو عن المظالم أحد أبواب الجنة

العفو عن المظالم

جثا رجلان على ركبهما يوم القيامة عند رب العباد سبحانه وتعالى ثم قال أحدهما “يا ربي إنه قد ظلمني في الدنيا خذ بحقي منه يا ربي” كما يقول الله سبحانه وتعالى “أعطه من حسناتك” حيث قال الآخر “لقد فنيت جميع حسناتي يا ربي”

حيث يقول الأول: “فليأخذ من سيئاتي يا ربي”

وهنا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لأنه وبسبب دخول أحد من أمته النار بظلم لأخيه في الدنيا، فيقول الله سبحانه وتعالى للمظلوم الذي يريد أن يأخذ بحقه من أخيه: “انظر إلى الجنة”، حيث تنكشف له الجنة بما فيها من قصور وأنهار ومناظر بديعية، ثم يسأل الرجل ربه “يا ربي لمن هذه القصور لأي نبي أو لأي صديق أو لأي شهيد؟”

العفو عن المظالم

فيجيبه الخالق عز وجلّ: “كل هذا لمن أعطى ثمنه” لكي يسأله الرجل: “يا ربي ومن يملك ثمنها؟ “فيجيبه رب العباد “أنت تملك الثمن” وثم قال:”وما ثمنها يا ربي؟” قال سبحانه وتعالى: “العفو عن أخيك” فقال: “لقد عفوت عنه يا ربي”.

وثم يقول رب العباد “خذ بيد أخيك وادخلا الجنة” وهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بفرحة كبيرة لا تضاهيها فرحة.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية: