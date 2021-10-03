العفو عن المظالم أحد أبواب الجنة.

العفو عن المظالم

قصة تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع نهايتها على الرغم من حزنه الشديد في بدايتها:

جثا رجلان على ركبهما يوم القيامة عند رب العباد سبحانه وتعالى، قال أحدهما: “يا ربي إنه قد ظلمني في الدنيا، خذ بحقي منه يا ربي”، فيقول الله سبحانه وتعالى: “أعطه من حسناتك”، وقد قال الآخر: “لقد فنيت جميع حسناتي يا ربي”

فيقول الأول: “فليأخذ من سيئاتي يا ربي”.

هنا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بسبب دخول أحد من أمته النار بظلم لأخيه في الدنيا، فيقول الله سبحانه وتعالى للمظلوم الذي يريد أن يأخذ بحقه من أخيه: “انظر إلى الجنة”، فتنكشف له الجنة بما فيها من قصور وأنهار ومناظر بديعية، فيسأل الرجل ربه: “يا ربي لمن هذه القصور، لأي نبي أو لأي صديق أو لأي شهيد؟

فيجيبه الخالق عز وجلّ: “كل هذا لمن أعطى ثمنه”. فيسأله الرجل: “يا ربي ومن يملك ثمنها؟” ،فيجيبه رب العباد: “أنت تملك الثمن”. قال: “وما ثمنها يا ربي؟”. قال سبحانه وتعالى: “العفو عن أخيك”، فقال: “لقد عفوت عنه يا ربي”

فيقول رب العباد: “خذ بيد أخيك وادخلا الجنة”، وهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بفرحة كبيرة لا تضاهيها فرحة.