العقارب يرفضون الوجوه القديمة والحالية ويرفعون شعار المطالبة بشركة وطنية

رفع أنصار إتحاد بلعباس أمسية اليوم شعار المطالبة بشركة وطنية و تسير الفريق لأنها هي الوحيدة القادرة على أخد إتحاد بلعباس إلى بر الأمان.

كما استقبل والي ولاية سيدي بلعباس مصطفى ليماني أمسية اليوم بمقر الديوان مجموعة من أنصار و محبي النادي الكروي المحلي اتحاد بلعباس و استمع لانشغالات الأنصار بخصوص ضم النادي المحلي لشركة وطنية كحل أمثل لحلحلة الأزمة المالية التي يواجهها النادي حاليا.

من جانبه أكد والي الولاية أن السلطات العمومية تولي أهمية و عناية بالغتين لوضعية النادي في إطار مرافقة و ترقية الحركة الرياضية المحلية.