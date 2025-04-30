العقار الاقتصادي والبكالوريا المهنية.. مشاريع هامة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتفعيل الكامل للمنظومة المتعلقة بالعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. لاسيما فيما يتعلق بالشباك الوحيد تسهيلا للعمل الاستثماري.

كما تم الوقوف على التدابير المتخذة من قبل الوكالات العقارية الثلاث المتخصصة من أجل وضع العقار الصناعي والسياحي والحضري تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. مع وضع الإطار الملائم لتذليل العقبات التي تواجه تهيئة هيئة المناطق الصناعية والسياحية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تطوير شعبة الليثيوم في الجزائر. وفق الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية وتدارست خارطة طريق ذات العلاقة الهادفة إلى استغلال الطاقات المنجمية الوطنية. بالإضافة كذلك إلى تطوير شبكة لتوطين القيمة المضافة ضمن مسار تثمين هذا المورد الرئيسي في إطار الإنتقال الطاقوي العالمي.

هذا وتدارست الحكومة مدى تقدم تنفيذ برنامج تطوير وتأهيل محطات تصفية المياه المستعملة. الذي من شأنه المساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين. فضلا عن رفع نسبة المياه المعالجة لإعادة استعمالها في قطاعي الفلاحة والصناعة.

كما استمعت الحكومة أيضا إلى عرض حول مشروع البكالوريا المهنية، الذي يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ترقية وتثمين التعليم المهني. وضمان مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. من خلال تكوين وتوفير يد عاملة مؤهلة قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

بالمقابل، تابعت الحكومة مدى تقدم الأشغال لإنجاز بعض مشاريع الهياكل الصحية والرياضية الكبرى. مع الحرص على إنجازها في الآجال المحددة ودعوة القطاعات المعنية إلى ضمان استغلال هذه الهياكل وتوفير المعدات اللازمة فور استلامها.

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