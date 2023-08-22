العقار الفلاحي المستغل بدون سند قانوني.. هذا ما قاله وزير الفلاحة

أكد وزير الفلاحة، والتنمية الريفية، العمل على إيجاد حل نهائي وقانوني في تسوية للعقار الفلاحي المستغل بدون سند قانوني.

كما كشف الوزير عن توزيع وتزويد المربين 100بالمئة بالعلاف بداية من شهر اكتوبر.

ودعا في هذا الصدد كل التجار والمطاعم والمؤسسات للتزود بمادة الباقوليات وهي متوفرة.

من جانب آخر، توقع وزير الفلاحة نجاح تجربة للمستثمرات العمومية للشركات العمومية. مؤكدا في ذات الصدد دفع المستثمرات مشابهة خاصة.

كما توقع الوزير إنتاجا غير مسبوق للتمور والدولة سخرت امكانياتها لقضاء على وباء بوفروة.

وشدد نعمل على توسعة الزراعات الاستراتيجية دوار السمش في الجنوب لما حققوه من نتائج.مشيرا أن النهضة الفلاحية ستدعمها الدولة بالكهرباء والمسالك.

كما أكد وزير الفلاحة التوجه لزراعة الزيتون والصناعات التحويلية بالجنوب. مؤكدا مواصلة دفع المستثمرات الكبرى والتي تشرف عليها شركات عمومية لانتاج الحبوب.