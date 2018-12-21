العقار: هكذا تسلب الأراضي من أصحابها بدون حق

يلجأ العديد من المواطنين إلى المحاكم بسبب قضايا العقار والإعتداء عليه من طرف أشخاص مجهولين بالرغم من إمتلاكهم للوثائق.

وحسبما رصدته “النهار” من ظواهر عديدة في هذا المجال فيعد العقار من أكبر القضايا التي تعج بها المحكمة.

نظرا لتعقد الملفات والعقود وبالرغم من حيازة العديد من الأشخاص لوثائق تثبت أحقيتهم بهذه الأراضي إلا أنها تسلب منهم بطرق ملتوية.

من جهته قال رئيس بلدية الشراقة، أن البلدية لا دخل لها والعقار ملكية الخواص يجب أن يكون مصحوبا برخصة البناء.

من جهته قال المحامي أمين بن كراودة، أن المادة 386 من قانون العقوبات تنص على عقوبة التعدي على الملكية العقارية.

في الفقرة الأولى ويتراوح العقاب من سنة الى 05 سنوات سجنا.