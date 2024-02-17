العقبي: “اتحاد خنشلة من أفضل الأندية التي تطبق كرة القدم”

أثنى نجم فريق اتحاد خنشلة، هشام العقبي، على فريقه، مؤكدا بأنه من أحسن الأندية الجزائرية التي تحسن تطبيق كرة القدم.

وصرّح العقبي، لتلفزيون “النهار”: “المبارة كانت صعبة، ومن جهتنا قدمنا أداءً في المستوى أمام منافس محترم اسمه اتحاد العاصمة”.

كما أضاف: “فريق اتحاد خنشلة من أحسن الأندية تنظيما، والتي تُطبق كرة القدم، لكن تنقصه الامكانيات، التي تحظى بها بقية الأندية الوطنية”.

وتابع هشام العقبي: “لو تُمنح الامكانيات اللازمة لفريق اتحاد خنشلة، سنمتع الجمهور الجزائري، وأنصارنا الذين نشكرهم على دعمهم الكبير”.

يذكر أن فريق اتحاد خنشلة، حقق الفوز، أمس الجمعة، على حساب فريق اتحاد العاصمة، بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ17 من البطولة المحترفة.