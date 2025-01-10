العقبي: “جمهور الحراش مُتعة عالمية وأشكر الرئيس تبون على دعمه الفريق”

عبّر صانع ألعاب اتحاد الحراش، هشام العقبي، عن سعادته بقيادة فريقه للتأهل إلى ثمن نهائي كأس الجزائر، بعد الفوز في مواجهة الدور الـ16 أمام شبيبة القبائل، بهدف دون رد.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب هشام العقبي في الدقيقة الـ38 من الشوط الأول.

وصرّح العقبي، بعد نهاية المواجهة: “أشكر اللاعبين وأنصارنا الذين تنقلوا بقوة إلى تيزي وزو ، كما أحيّي جماهير الشبيبة على الروح الرياضية”.

وأضاف المتحدث: “جمهور الحراش متعة عالمية، تنقل إلى تيزي وزو وساندنا بكل قوة”.

وتابع مسجل هدف التأهل: “أعطينا فريق الشبيبة حجمه الحقيقي، واتحاد الحراش أيضا لديه كاريزما وشخصيته في المباريات الكبيرة”.

وختم العقبي تصريحاته: “هدفنا الأول هو الصعود ونتمنى أن نسعد الأنصار في نهاية الموسم”.

ووجه العقبي شكره إلى الرئيس تبون: “نشكر رئي الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي وقف مع فريق اتحاد الحراش. وأشكر كذلك الوزير وليد صادي “.