العقبي: “حققنا فوز وتأهل مستحق لنصف نهائي الكأس”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن لاعب اتحاد الحراش، هشام العقبي، فوزهم أمس الأربعاء، على ترجي مستغانم، وتأهلهم للدور النصف نهائي من كأس الجزائر.
وصرح العقبي عقب، فوزهم على ترجي مستغانم: “حققنا فوز، وتأهل مستحق لنصف نهائي كأس الجزائر
كما أضاف: “واجهنا فرق جد محترمة في منافسة الكأس، على غرار نصر حسين داي، شبيبة القبائل، مولودية وهران، ونجحنا في تجاوزهم”.
وأردف: “أوجه شكر خاص لفوزي شاوشي، الذي أدى مباراة في القمة، خاصة في ضربات الجزاء”.
وتابع عشام العقبي: “هذا التأهل جاء بتوفيق من الله، وبفضل مجهودات اللاعبين، والإدارة التي وفرت لنا كل شيء”.
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