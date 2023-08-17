العقبي يرسم عودته للبطولة الوطنية من بوابة اتحاد خنشلة

رسّم اللاعب هشام العقبي، عودته إلى البطولة الوطنية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من بوابة فريق اتحاد خنشلة.

وأعلنت إدارة اتحاد خنشلة بصفة رسمية، توقيع هشام العقبي، على عقده الجديد، كما قدمت نجمها الجديد بقميص النادي.

وتأتي عودة العقبي، هذا الصيف إلى البطولة الوطنية، بعد خوضه تجربة طويلة في الدوري السعودي، والبحريني، بألوان عدة أندية، آخرها المحرق البحريني.

كما ضمنت إدارة اتحاد خنشلة، خدمات كل من أحمد قعقع، القادم من نادي الانتصار السعودي، وحمزة ربيعي قادما من شباب قسنطينة.