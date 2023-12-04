العقبي ينفي شائعات مغادرته إتحاد خنشلة

فند لاعب إتحاد خنشلة هشام العقبي، كل الشائعات المتداولة بشأن مغادرته فريقه، بعد المضايقات التي تعرض لها اللاعب مؤخرا من طرف بعض الأنصار.

وحسبما كشفه العقبي لموقع النهار أونلاين، فإنه قد تواصل مع رئيس إتحاد خنشلة وليد بوكرومة، وإتفق مع على العودة للتدريبات الجماعية بحر هذا الأسبوع.

بعد أن تلقى ضمانات من رئيس الفريق، والذي طالبه بالإندماج في تدريبات الفريق من أجل محبيه من جمهور إتحاد خنشلة.

كما أكد اللاعب عقبي في حديثه لموقع “النهار أونلاين”، على حرصه تشريف العقد الذي يربطه مع نادي إتحاد خنشلة.

وللإشارة، أبدى اللاعب العقبي، مؤخرا عبر حسابه على “انستغرام” رفضه القاطع وامتعاضه الشديد من بعض تصرفات جماهير إتحاد خنشلة.

حيث تهجم عليه أحد المناصرين للسيسكاوة بالتهجم على عقبي، وقام بشتم والدته.