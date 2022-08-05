العقبي يوجه رسالة خاصة للناخب الوطني بلماضي

أبدى المهاجم الجزائري هشام العقبي، لاعب نادي المحرق البحريني، عن طموح كبير، من خلال رسالة وجهها للناخب الوطني جمال بلماضي.

ونشر العقبي، رسالة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، عقب تسجيله هدف، ومنح تمريرة حاسمة في آخر مباراة ودية لفريقه.

وكتب العقبي، في رسالته: “مباراة ودية، هدف عالمي اليوم، وتمريرة حاسمة، بداية تليق بك، كلي ثقة في نفسي، مزال الخير..”.

وتابع هشام العقبي: “بلماضي.. أنا قادم، وعد مني إلا إذا لم يشأ القدر، ثقتي بربي، ثم بنفسي، لانني أعلم أن كل شيئ رزق من الله”.