العقون.. ضبط عملية تمويل الحملة الإنتخابية تصدٍ لكل تمويل غير شرعي

قال مقرر لجنة الخبراء، وليد عقون أنها إعتمدت في إرساء آليات ضبط تمويل الحملة الإنتخابية، على الميكانيزمات المعول بها دوليا.

وأوضح، وليد العقون، أن الهدف من ضبط عملية تمويل الحملة الانتخابية، هو التصدي لكل أشكال التمويل غير الشرعي.

وأضاف مقرر اللجنة، أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات يشجّع مشاركة الشباب دون السن الـ35 سنة، بالحياة السياسية.

وتتكفل -حسب المتحدث-، الدولة بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية، بكل المصاريف المترتبة عن الحملة الانتخابية بالنسبة للشباب.

ويشجع المشروع التمهيدي مشاركة النخبة والشباب الحامل للشهادات في الحياة السياسية –على حد قول العقون-.

كما يشجع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية من خلال مبدأ المناصفة.