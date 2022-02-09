“العقيد أبو شهاب” مع التركي “مراد علمدار” في عمل جديد

أعلن الممثل السوري سامر المصري أن عملا جديدا قادما قريبا سيجمعه مع الممثل التركي نجاتي شاشمار، المعروف بشخصية “مراد علمدار”. كما يعرف عن الممثل التركي، مسلسله الذي تابعه الملايين من الشباب وحتى الكبار “وادي الذئاب”.

ونشر سامر المصري عبر صفحته في “فيسبوك” صورا تجمعه بشاشمار، في اسطنبول التركية. كما علق على الصور بالإنكليزية واصفا الممثل التركي بأنه “أسطورة”.

في حين، غادر المصري سوريا باكرا بعد الأزمة التي ما زالت مستمرة في البلاد. وشارك المصري في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية. كما اشتهر بشخصية “العكيد أبو شهاب” في الأجزاء الأولى من مسلسل “باب الحارة”.