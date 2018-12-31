العقيد العربي الشريف: الفريق ڨايد صالح مجاهد ولن يخون الرئيس بوتفليقة
قال العقيد المتقاعد في المخابرات لعربي الشريف أن الفريق ڨايد صالح قائد القوات المسلحة ونائب وزيرالدفاع مجاهد ولن يخون رئيس الجمهورية.
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حجزت مصالح الأمن بولاية أم البواقي 56874 ألف قرص مهلوس وأكثر من 9 كيلوغرامات من الكيف المعالج 19 قارورة خمر مند مطلع 2018.
حيث أكدت خلية…
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حجزت اليوم مصالح الدرك الوطني بولاية بومرداس، أزيد من 80 كلغ من اللحوم البيضاء على شكل شرائح من الديك الرومي والتي كانت موجهة للتسويق.
وحسب بيان…
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تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجلفة من توقيف 7 أشخاص وحجز 122 قرص مهلوس في عمليتين منفصلتين.
العملية الأولى أسفرت عن توقيف شخصين على…
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