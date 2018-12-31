العقيد العربي الشريف: الفريق ڨايد صالح مجاهد ولن يخون الرئيس بوتفليقة

الوطني
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العقيد العربي الشريف: الفريق ڨايد صالح مجاهد ولن يخون الرئيس بوتفليقة
بقلم م . فيصل

قال العقيد المتقاعد في المخابرات لعربي الشريف أن الفريق ڨايد صالح قائد القوات المسلحة ونائب وزيرالدفاع مجاهد ولن يخون رئيس الجمهورية.


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