العقيد المتقاعد العربي شريف: “الجيش خاض عملية ضارية للقضاء على الإرهابي بميلة”

قال العقيد المتقاعد والخبير الأمني عبد الحميد العربي شريف، إن قوات الجيش الوطني الشعبي خاضت عملية ضارية لقتل الإرهابي بميلة.

وأورد في تصريح لـ ” النهار “، اليوم الثلاثاء، أن الإرهابي الذي تم القضاء عليه، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996.

أي ما يعادل 22 سنة عمل إرهابي، وفكر متطرف.

وأشار أن عملية القضاء عليه استمرت لساعات بعد اشتباك عنيف، أفضت إلى مقتله على يد أفراد من الجيش لا يتعدى سنهم 30 سنة.

حيث أكد بهذا الخصوص، أن النتيجة التي حققها هؤلاء رغم سنهم، والذي يعادل السنوات التي قضاها هذا الإرهابي في الجبال

تنم عن احترافية وجدية أفراد الجيش الوطني الشعبي.