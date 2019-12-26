العقيد المتقاعد العربي شريف: “عملاء فرنسا تكالبوا على القايد وبقي صامدا لأجل الجزائر”

قال العقيد المتقاعد محمد العربي شريف، إنّ الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، تعرض لانتقادات ومؤامرات من عملاء فرنسا، وبقي صامدا.

وأضاف في اتصال هاتفي مع النهار “عملاء فرنسا تكالبوا على القايد، وكان صابرا وصامدا ومحتسبا من أجل أمن الجزائر وشعبها”.

وأورد “الجزائر فقدت بطلا ومجاهدا فذا، علينا أن نتوشح بالسواد، رحيل قايد صالح خسارة كبيرة للجزائر وشعبها”.

وذكر العقيد المتقاعد، بمآثر الفريق الراحل، ومساهمته في نقل الجزائر الى بر الأمان وإنقاذها من نظام متعفن، عن طريق انتخابات شفافة.

وأضاف “كتب الله للقايد صالح أن يسلم الأمانة ويودعنا، بعد أن وضعها بين يدي رئيس منتخب شرعيا”.