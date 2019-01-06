العقيد المتقاعد العربي شريف: هكذا دخل منشقون عن الجيش السوري إلى الجزائر

كشف العقيد المتقاعد والخبير الأمني، عبد الحميد العربي شريف، الطريقة التي دخل بها الجيش السوري الحر إلى الجزائر.

وأورد في تصريح للنهار، أن هذه المجموعات الإرهابية، دخلت إلى الجزائر، بمساعدة مجموعة إرهابية، ناشطة بباماكو، وضعتها على الحدود الجزائرية.

وقال إن سبب دخولهم الجزائر دون أسلحة، يكمن في وجود جماعات جيش التحرير الوطني، المرابطة على الحدود.

حيث دخلوا كلاجئين، حتى لا يكتشف أمرهم، ليتم إعادة تجنيدهم من طرف الجماعات المسلحة، التي لا تزال ناشطة بالصحراء.

وأشار أن الجيش السوري الحر، أعثى ببلده خرابا وفسادا، قتل العديد من الأطفال، ودمر قرى وبلدات، فكيف له أن لا يعبث بأمن واستقرار الجزائر.

وأضاف في ذات السياق ” المجموعات السورية التي دخلت الجزائر، إرهابية ومجرمة، بامتياز، فمن خان وطنه وخربه، بعد أن أقسم على صونه وحفظه، كيف لا يخون وطن غيره”.