العقيد بوعلام بوغلاف يعزي في وفاة عون حماية مدنية بفيروس “كورونا”

تقدم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، اليوم الثلاثاء، بتعازيه الخالصة إثر وفاة عون الحماية المدنية زهير زرق الله بفيروس “كورونا”.

وحسب الصفحة الرسمية للمديرية العامة للحماية المدنية على “الفايسبوك”، فقد تقدم المدير العام للحماية المدنية وكافة مستخدمي القطاع بأخلص التعازي لعائلة الفقيد.

كما تقدم قائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية، العقيد كمال هلاوي، باسمه وباسم العاملين على مستوى الوحدة الوطنية بالدار البيضاء، بتعازيه الصادقة لذوي الفقيد، داعيا الله أن يتغمد الرّاحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

هذا وتوفي عون الحماية المدنية، زهير زرق الله، البالغ من العمر 35 سنة، في مستشفى مصطفى باشا بعد إصابته بفيروس “كورونا”، والذي التحق بسلك الحماية المدنية سنة 2009.