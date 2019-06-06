العقيد بوغلاف يرقى العون سحنون عبد القادر إلى رتبة عريف

قام المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف بترقية ترقية فخر الحماية المدنية العون سحنون عبد القادر الى رتبة عريف.

العون سحنون عبد القادر الذي تدخل اليوم بحي المدينة الجديدة، بوهران، بعد وقع حريق مهول، اندلع عل مستوى مطعم واقع بالطحطاحة.

برقية المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف تخص ترقية فخر الحماية المدنية العون سحنون عبد القادر الى رتبة عريف على إثر عملية إنقاذ بطولية، لامرأتين على إثر حريق شب بمطعم بولاية وهران.

علاوة على ذلك قرر المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف و تكريما للعون سحنون عبد القادر إدراجه السنة القادمة ضمن مفرزة الحماية المدنية، التي تعمل ضمن بعثة الحج الجزائرية.