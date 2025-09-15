العقيد بوغلاف يستقبل سفير جمهورية الأرجنتين

استقبل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، سفير جمهورية الأرجنتين بالجزائر أتيليو بيراردي، وذلك في إطار زيارة عمل وتعاون.

خلال هذه الزيارة، تنقل السفير رفقة إطارات المديرية العامة إلى المركز الوطني للتنسيق، أين اطّلع على مهام المركز ودوره. في تسيير الكوارث ومتابعة التدخلات العملياتية.

كما شملت الزيارة المتحف الوطني للحماية المدنية الذي يعرض تاريخ القطاع وتطوره عبر مختلف المراحل، وهو ما مكّنهم من التعرف على التجارب الجزائرية في مجال الحماية المدنية.