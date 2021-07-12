العقيد بوغلاف يعزي عائلة الفقيد المدير العام للحماية المدنية الأسبق قوادري

تقدم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام، بتعازيه لعائلة الفقيد المدير العام السابق للمصلحة بفترة 1995 و1997 قوادري مصطفى. كما جاء في البيان تعازي كافة مستخدمي المصلحة بهذه المناسبة الأليمة.

وجاء في التعزية، “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له قوادري مصطفى عن عمر 69 سنة”. “وبهذا المصاب الجلل تتقدم المديرية العامة للحماية المدنية بإسم العقيد بوغلاف بوعلام وكافة مستخدمي القطاع بمختلف رتبهم بأخلص عبارات التعازي.”

وختمت البيان، “راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته”. “وينزله منازل الصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم ذويكم الصبر والسلوان”.